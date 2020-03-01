Курьезный случай произошел вчера во второй половине дня у входа в здание парламента на Грушевского, 5 А.

Как мы узнали из собственных источников в правоохранительных органах, вчера, около 5 часов вечера сотрудник Управления госохраны, во время планового обхода территории вокруг Рады обнаружил в Мариинском парке, где накануне кучковались митингующие для похода на Кабмин, странный предмет.

Это была поллитровая банка, обмотанная изоляционной лентой, начиненная металлическими шариками, к горловине были примотаны провода. Учитывая, что на будущей неделе президент созывает внеочередную сессию Рады, объявили настоящую тревогу. Охранник испугался, что это может быть взрывное устройство - вызвал полицию и взрывотехников.

Прибывшие на место специалисты оградили место с загадочной находкой сигнальной лентой и с помощью прибора, подающего воду под большим давлением - так называемого гидроразрушителя - обезвредили этот предмет.

При более детальном осмотре выяснилось, что это просто муляж бомбы - стеклянная банка со свинцовыми шариками. Кто и с какой целью изготовил эту опасную на вид "обманку",сейчас выясняет полиция. По предварительной версии, липовую бомбу мог принести кто-то из митингующих под Кабмином накануне и выбросить в парке у входа в Раду.

Вероятно опасаясь быть задержанным с такими специфическим изделием.

Напомним, что 12 февраля, в Киеве неизвестный сообщил о том, что Центральный железнодорожный вокзал заминирован. После этого его работу временно ограничили.

Также мы писали о том, что в Сумах Служба безопасности Украины задержала анонима, который неоднократно оставлял ложные сообщения о минировании госучреждений. Злоумышленницей оказалась 39-летняя адвокат.