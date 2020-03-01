Практика почетных караулов у здания Верховной Рады поможет улучшить имидж украинских гвардейцев и призвана почтить память всех погибших военных.

Об этом заявил глава Национальной гвардии Николай Балан во время торжественной церемонии поднятия флага в воскресенье, 1 марта, передает пресс-служба МВД Украины.

Так, с сегодняшнего дня по выходным и праздникам ежечасно в зимнее время и каждые два часа в летнее время будет проходить смена караула. Гвардейцы будут нести службу у здания украинского парламента с 10:00 утра до 18 часов вечера.

"Во многих странах мира существуют такие традиции, когда военнослужащие несут службу у выдающихся государственных органов. Поэтому мы предложили парламентариям проводить церемонию поднятия государственного флага и церемониал почетного караула у стен Верховной Рады. Для нашего государства это нечто новое, но надеемся, что станет хорошей традицией", - отметил Николай Балан.

Балан отметил, что новая традиция является не только церемониалом, но и способом отдать дань тем военнослужащим, которые погибли под зданием Рады в 2015 при взрыве ручной боевой гранаты.

"Мы стремимся показать, что гвардейцы несут службу постоянно, кроме того, определенная имиджевая составляющая. На этом месте 31 августа 2015 погибли военнослужащие НГУ, на стене парламента есть мемориальная доска, таким образом мы хотим почтить память этих бойцов и всех, кто погиб во время несения службы", - заявил глава Нацгвардии.

Напомним, что Нацгвардейцы погибли от гранаты, которую бросил свободовец Сергей Гуменюк. Это произошло во время митингов, которые устроили националисты против внесения в Конституцию особого статуса Донбасса.

На церемонии также выступил и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он надеется, что поднятие флага станет еще одной украинской традицией.

"Подобные мероприятия есть во многих странах мира. Украина должна поддержать такой почетный тренд", - добавил Разумков.

Скриншот: МВД Украины в Фейсбук

Напомним, что сегодня возле здания Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия флага.

Также мы писали о том, что ранее введение Почетных караулов анонсировали в Аппарате Верховной Рады.