В Турции силовики задержали главного редактора турецкого бюро новостного агентства Sputnik, а в редакции начали проводить обыск. Также в полиции еще трое сотрудников агентства.

Как у себя в Twitter рассказала главный редактор агентства Маргарита Симоньян, инциденты начали происходить еще с ночи.

"В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой. Они кричали: "Турция для турок!" "Предатели!" и "Русские шпионы!" У моих прабабушек сейчас было бы дежавю", - говорится в сообщении.

Кроме того, утверждает Симоньян, они не могут связаться еще с несколькими сотрудниками издания, которые обратились за помощью в полицию.

"Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры", - подчеркнула она.\

"Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???" – пишет Симоньян.

Скриншот: twitter.com/M_Simonyan

Скриншот: twitter.com/M_Simonyan

Полиция у нашего офиса в Стамбуле. pic.twitter.com/8qs62y0O6q — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) March 1, 2020

Видео: twitter.com/M_Simonyan

Ранее в Анкаре усилили охрану российского посольства из-за массовых протестов.

Сегодня Турция объявила, что начала военную операцию в Сирии. Она получила название "Весенний щит"