C сегодняшнего дня на северо-западе Сирии началась военная операция турецких войск под названием "Весенний щит". Руководство Турции подчеркнуло, что целью не является противостояние с Россией. А бить будут по сирийским войскам вблизи наблюдательных пунктов турецкой армии.

То есть это не глобальное наступление, а формализация ударов по армии Асада в Идлибе, которые продолжаются уже третий день.

Об этом в воскресенье, 1 марта объявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает турецкое агентство Anadolu.

Глава Минобороны заявил, что данное решение было принято в связи с "подлым" ударом по позициям сил Турции, в результате которого 27 февраля погибли 36 военных.

"У Турции нет цели вооруженного противостояния с Россией в Сирии. Наша задача - предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращение миграции. ВС Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью являются только сторонники Асада, которые атакуют расположения турецких военных", - отметил Акар.

Так, с начала "Весеннего щита" уже уничтожены беспилотник, 8 вертолетов, 103 танков, 72 артиллерийские установки, 3 системы ПВО и 2212 сирийских солдат, сообщает глава ведомства.

"Основываясь на праве на самооборону, Турция будет наносить мощные удары на любые атаки по расположению войск, в частности в районе наблюдательных пунктов. В этом не может быть никаких сомнений! Турция ожидает от России задействования всех рычагов влияния на режим Башара Асада с целью прекращения атак и отвода сил Асада за пределы зоны, обозначенной сочинскими договоренностями", - сказал Акар.

Напомним, что 27 февраля Турция понесла потери в Сирии в результате авиаудара и пообещала за это отомстить.

Также мы писали о том, что сегодня власти Сирии закрыли воздушное пространство над Идлибом для летательных аппаратов всех стран.