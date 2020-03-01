В субботу вечером, 29 февраля, житель Окопного переулка в Днепре обнаружил в собственном заборе дыру, а в стене дома торчал снаряд.

Как передает "Информатор", инцидент произошел поздно вечером, а результаты обстрела он обнаружил утром.

"К месту вызвали полицию, спасателей и взрывотехников. Алюминиевый ствол снаряда застрял в стене наконечником внутрь. Предположительно, могли стрелять из РПГ", - говорится в сообщении.

Сейчас детали устанавливают правоохранители. Специалисты уже изъяли снаряд, ним занимаются эксперты. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: dp.informator.ua

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