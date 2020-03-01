В феврале доходы в украинский бюджет были выполнены на 93,7%, при совокупных пополнениях казны в 95,3% от запланированного объема.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

В субботу, 29 февраля, работники Минфина отчитались о своей деятельности за прошедший месяц. Так, в министерстве отметили, что медленный рост средней заработной платы, низкие объемы импорта, укрепление гривны и низкая стоимость газа для страны усложнили выполнение месячного плана.

Однако есть и позитивные моменты - новая налоговая получила в феврале на 2,5 млрд гривен (на 7,1%) больше чем ожидалось - 37,1 млрд гривен.

"Главным источником перевыполнения доходов в феврале были поступления налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, который составил 21,6 млрд гривен. Сальдо поступлений НДС в феврале составил 10,8 млрд гривен, что на 3,4 млрд гривен больше росписи февраля (в феврале было возмещено 10,8 млрд гривен)", - отметили в ведомстве.

Также хорошо себя в феврале показали табачные акцизы - с помощью них за месяц удалось пополнить бюджет на 3,3 млрд гривен.

Что касается расходов, то по оперативным данным Госказначейства, в январе-феврале их объем составил 131,1 млрд гривен, или 85,5% от росписи. Отмечается, что на до 28,2 млрд гривен (на 17,8%) были увеличены расходы на оплату труда в результате повышения минималки и составили 91,9% от росписи.

А обслуживать госдолг в прошлом месяце стало на 3,4 млрд гривен легче - в первую очередь из-за снижения доходности по ОВГЗ и укрепления курса гривны.

Также сообщается, что 28 февраля министерство финансов получило новый макропрогноз от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и оценит его влияние на бюджет 2020 года.

Скриншот: Оксана Маркарова в Фейсбук

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