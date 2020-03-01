В субботу, 29 февраля, в селе Знаменка пьяный водитель мотоцикла сбил курсанта полицейского вуза, который вместе с товарищем шел по обочине. После этого он пытался скрыться с места аварии.

Как передает пресс-служба полиции, виновника ДТП удалось задержать по горячим следам.

"18-летний пострадавший доставлен в больницу с открытыми переломами обеих голеней. Авария произошла вчера, в 22:20 в селе Знаменка Ивановского района. Предварительно установлено, что водитель мотоцикла, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на неосвещенном участке дороги совершил наезд на пешехода, который вместе со своим товарищем шли по обочине. После ДТП водитель скрылся", - говорится в сообщении.

Виновником оказался местный 26-летний житель. Он скрывался в соседнем районе. По данному факту уже открыли уголовное производство.

Напомним, полицейский охраны в Одесской области во время поездки на мотоцикле "Днепр" убил человека. Известно, что неосторожный водитель был пьян. Теперь он может сесть в тюрьму на 8 лет.

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