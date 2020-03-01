В Севастополе из карантина по коронавирусу сбежала гражданка Украины. Суд объявил ее в розыск.



Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская, передает ТАСС.

Отмечается, что у пациентки не было подтверждено инфицирование коронавирусом. "Но, по протоколу, они (пациенты - Ред.) должны пройти необходимое количество лабораторных исследований, только тогда этот диагноз могут снять", - добавила заявила Пеньковская. Она также добавила, что решение суда о розыске беглой пациентки было вынесено пять дней назад.

Так, по сведениям источника издания, сбежавшая из карантина девушка является гражданкой Украины. "Она (гражданка Украины - Ред.) приехала к нам в Севастополь из Китая, у нее поднялась температура и, в соответствии с протоколом, так как она была в Китае, ее госпитализировали. Две пробы на коронавирус у нее были отрицательные, симптомов не было, она не дождалась третьей пробы и ушла из больницы. В таких случаях действительно объявляют в розыск", - сказал источник.

Напомним, что ранее в Петербурге также сбежала пациентка, у которой врачи заподозрили коронавирус. Однако позже стало известно о том, что девушка здорова.

Также мы писали о том, что в субботу, 29 февраля в Черновцах в инфекционное отделение госпитализировали мужчину, который недавно вернулся из Италии. У него подозревают коронавирус.