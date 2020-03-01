Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился в Минске с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.

Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры "Нормандской четверки" во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

"Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте. Участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате", - говорится в заявлении.

Скриншот: Офис Президента в Телеграм

Реакции Москвы на эту встречу пока нет.

Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак позитивно отзывался о заместителе главы администрации президента России Дмитрии Козаке и заявил, что тот настроен на диалог с Киевом.

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