Киевсовет принял постановление о праздновании памятных дат и юбилеев. В нем оказалось много спорных исторических личностей.

Документ опубликовал автор решения - депутат от "Свободы" Юрий Сиротюк.

"Столица воюющей Украины будет достойно чествовать героев", - говорится в сообщении.

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский рассказал, что ряд фамилий из списка - откровенно спорные с точки зрения сотрудничества с нацистами.

"27-го февраля 2020 Киевский горсовет большинством голосов принял постановление о праздновании в Киеве памятных дат и юбилеев. В этом году киевляне отметят юбилей изображенного на фото Кубийовича и прочих нацистских убийц, головорезов, палачей и антисемитов", - говорится в сообщении.

Среди проголосованных, утверждает Долинский, "есть Иван Полтавец-Остряниця - помощник Альфреда Розенберга и Эриха Коха (130-летие); Василий Левкович – нацистский коллаборант и организатор еврейских погромов (100-летие); Улас Самчук – антисемит, издатель газеты "Волынь". Он призывал к уничтожению евреев, среди которых были дети (115-летие)".

Также в список попал Василий Сидор – коллаборационист и военный преступник, который был бойцом батальона "Нахтигаль" (110-летие); Юрий Липе – активист ОУН и автор идеи о государственной важности эякуляций украинцев и яйцеклеток украинок (120-летие); Владимир Кубийович – коллаборант и организатор дивизии СС "Галиция" (120-летие); а также Василий Галас и Андрей Мельник, лидер части ОУН, которая осталась лояльна гитлеровцам.

Скриншот: facebook.com/eduard.dolinsky

"В информационном сообщении на сайте Киеврады позорно скрыли кого будут праздновать. Но глава фракции партии "Свобода" Юрий Сиротюк опубликовал полный текст постановления", - подчеркнул Долинский.

Владимир Кубийович. Фото: facebook.com/eduard.dolinsky

В то же время юрист Андрей Портнов рассказал, что в ближайшее время решение будет обжаловано в суде.

"Друзья, в ближайшее время решение Киевсовета об увековечивании нацистских преступников будет обжаловано нами в суде", - утверждается в сообщении.

Скриншот: t.me/portnov

Напомним, украинский институт Национальной памяти опубликовал на своей странице в Facebook фотографии осовремененных украинских исторических персонажей. Среди них есть главнокомандующий УПА Роман Шухевич.

Также мы рассказывали, что глава Института нацпамяти призвал не участвовать в параде "победобесия" в Москве 9 мая.