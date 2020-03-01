В Верховной Раде еще не зарегистрировано заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.

Об этом в воскресенье, 1 марта сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня никаких заявлений в Верховую Раду не поступало", - заявил спикер Рады.

Разумков не смог ответить на вопрос о том, будут ли рассматриваться кадровые перестановки в Кабмине на внеочередном заседании парламента.

"Мне сложно отвечать на этот вопрос. Есть исключительно перечень вопросов, которые определены президентом и должны быть рассмотрены на внеочередном заседании Верховной Рады", - сказал спикер.

Однако, спикер Рады отметил, что на заседании перед парламентом будут отчитываться силовые структуры, среди которых Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Офис генерального прокурора. В свою очередь члены Кабмина смогут ответить на все вопросы депутатов.

Напомним, что в ряде изданий появилась информация, согласно которой премьер-министр Украины Гончарук повторно подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому.

Также "Страна" попыталась спрогнозировать, будет ли рассмотрена отставка Кабмина на внеочередном заседании парламента.