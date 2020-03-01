Власти Сирии решили закрыть воздушное пространство над провинцией Идлиб, а все воздушные цели будут признаны враждебными и подвержены уничтожению.

Как передают "Ведомости", к таким мерам пришлось прибегнуть после того, как 1 марта в Идлибе был, по слухам, сбит самолет сирийской армии.

"Подробности произошедшего не уточняются, сирийская армия опровергает информацию. Турецкий телеканала "А хабер" передает, что речь может идти о самолете L-39, который мог быть сбит сирийской оппозицией в районе населенного пункта Саракиб. Пилот якобы катапультировался, его судьба остается неизвестной", - говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, как долго будет действовать режим закрытого неба.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить его с режимом Башара Асада наедине.

Ранее "Страна" писала, что 27 февраля в результате удара российской авиации под Идлибом убиты десятки турецких военных. В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла ответные удары по позициям сирийцев в Идлибе. Военные Сирии потеряли комплексы "Бук" и "Панцирь", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.

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