В Киеве водитель не справился с управлением и позволил автомобилю съехать в Русановский канал. Неравнодушный прохожий достал потерпевших из ледяной реки - благодаря этому инцидент прошел без жертв.

Об этом сообщает "Киев оперативный".

В субботу, 29 февраля, около 21:40 в столичном районе Русановка автомобиль вылетел с дороги в Русановский канал. Так, точных данных о потерпевших пока нет, однако источники издания заявили, что прохожих из утонувшего автомобиля достал мужчина по имени Казбек, который проходил мимо.

"А вот Человек по имени Казбек. Этот парень без колебаний бросился в ледяную воду, чтобы спасти незнакомых ему людей. И ему это удалось. Потом еще и стыдливо отказывался от помощи себе", - говорится в комментарии к видео о спасителе.

Напомним, что недавно в городе Верхнеднепровск, что в Днепропетровской области, в результате падения автомобиля с моста погибла девушка.

Также мы писали, что в января на окраине Ирпеня (Киевская область) утонул автомобиль. Машина Hyundai Elantra слетела с дороги и упала в реку. Ребенок, находившийся в авто попал в реанимацию.