Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя стоимость нефти на рынке является приемлемой для экономики страны, хотя она и может уменьшиться до $50 за баррель.

Как передает пресс-служба Кремля, в рамках макроэконмической политики России базовый уровень стоимость нефти заложен на уровне $42,4 за баррель.

"Хочу подчеркнуть — для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым", - сказал Путин.

В то же время он уточнил, что нужно быть готовым к разным сценариям, поскольку сейчас сложно делать дальновидные прогнозы.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что даже если цена на нефть упадет до 30 долларов за баррель и продержится на таком уровне до четырех лет, правительство сможет полностью профинансировать все бюджетные расходы.

Как сообщалось, нефть стремительно падает в цене из-за коронавируса.