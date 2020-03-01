Индустрия майнинга биткоина производит электронных отходов больше, чем отдельные государства, и эта тенденция сохранится. Так, большая часть оборудования, используемого для добычи криптовалюты сегодня, отправится на свалку уже в ближайшее время.

Об этом стало известно из результатов исследования блокчейн-эксперта PWC и автора блога Digiconomist Алекса де Фриса, информирует издание The Sunday Telegraph.

"Шокирует то, что из-за появления устройств нового поколения, которые лучше справляются с решением вычислениями, средний срок службы оборудования для майнинга биткоинов составляет 1,5 года", - отметил исследователь.

Алекс де Фриз считает, что из-за растущей сложности майнинга, 98% современных ASIC-устройств попросту превратятся в электронные отходы. Результаты исследования Фриза показали, что индустрия добычи биткоина уже производит более 10 килотонн электронных отходов в год - это больше чем выбрасывает весь Люксембург. Ожидается, что после снижения вознаграждения за майнинг "крипты" в мае, это число увеличится.

Эксперт также обратил внимание и на другую проблему - добыча биткоина требует неимоверного количества электроэнергии. Так, майнинг этой криптовалюты требует больше электричества, чем потребляет Чили, а из-за нагрузки серверов, одна транзакция биткоина выделяет больше углекислого газа, чем 780 650 операций внутри платежной сети Visa.

Ранее мы писали о том, как украинцы умудряются использовать мощности судебных органов для майнинга "крипты".

Также "Страна" сообщала, что недавно двое сотрудников госпредприятия наладили функционирование майнинговой фермы и нескольких интернет-магазинов на серверах и оборудовании своего места работы.