Флаг выходного дня. У Рады на глазах Авакова и Разумкова под музыку подняли знамя Украины. В чем смысл новой традиции
Сегодня возле здания Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия флага.
Таким образом было положено начало новой традиции - по несению почетного караула Нацгвардии возле здания парламента на выходные и праздничные дни.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.
В воскресенье, 1 марта в 12:00 начался первый Почетный караул Национальной гвардии Украины под зданием Верховной Рады. Во время торжественного мероприятия был поднят государственный флаг.
Почетный караул у Верховной Рады. Фото: Страна
Сообщается, что на церемонии присутствуют высокопоставленные чиновники, среди которых спикер парламента Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава киевской полиции Андрей Крищенко, а также депутаты Верховной Рады.
Андрей Кирищенко, Арсен Аваков на церемонии поднятия флага. Фото: Страна
Видео: YouTube/ in time Ukraine
Напомним, что ранее о начале новой традиции по несению Почетного караула сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады 28 февраля.
Также мы писали о том, что недавно президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал украинский караул лозунгом "Слава Украине".