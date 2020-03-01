Сегодня возле здания Верховной Рады состоялась торжественная церемония поднятия флага.

Таким образом было положено начало новой традиции - по несению почетного караула Нацгвардии возле здания парламента на выходные и праздничные дни.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В воскресенье, 1 марта в 12:00 начался первый Почетный караул Национальной гвардии Украины под зданием Верховной Рады. Во время торжественного мероприятия был поднят государственный флаг.

Почетный караул у Верховной Рады. Фото: Страна

Сообщается, что на церемонии присутствуют высокопоставленные чиновники, среди которых спикер парламента Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава киевской полиции Андрей Крищенко, а также депутаты Верховной Рады.

Андрей Кирищенко, Арсен Аваков на церемонии поднятия флага. Фото: Страна

Видео: YouTube/ in time Ukraine

Напомним, что ранее о начале новой традиции по несению Почетного караула сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады 28 февраля.

Также мы писали о том, что недавно президент Турции Реджеп Эрдоган поприветствовал украинский караул лозунгом "Слава Украине".