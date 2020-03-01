Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его страна не брала на себя ответственность за освобождение пяти членов движения "Талибан". Хотя об этом говорится в подписанном между США и талибами соглашении.

Как передает AFP, данный вопрос может быть рассмотрен только на внутриафганских переговорах.

"Нет никаких обязательств по освобождению пяти тысяч заключенных. Это право и воля афганского народа. Это может быть включено в повестку внутриафганских переговоров, но не может быть предварительным условием для них", - сказал он.

В то же время Гани уточнил, что не заключал договоренностей с властями США о том, что талибы будут освобождены. Более того, по его словам, Соединенные Штаты не имеют на это полномочий.

Напомним, текст соглашения между США и талибами, которое было подписано в субботу, 29 февраля, гласит, что переговоры между представителями группировки "Талибан" и официальными властями Афганистана начнутся 10 марта.

Также мы писали о том, что многие в Афганистане опасаются, что американцы просто бросают их на произвол судьбы.