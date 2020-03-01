С сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине начнет увеличиваться стоимость проезда на поездах. Предполагается, что цена будет расти на 2% каждый месяц.

Как передает пресс-служба Центра транспортных стратегий, всего будет четыре этапа подорожания.

"Планируется провести индексацию вагонной составляющей в четыре этапа в общей сложности на 8,5% за год. А тарифы на пассажирские перевозки, похоже, ждет ползучая индексация - плюс 2% в течение 10 месяцев, начиная с марта - в итоге рост на 22% относительно начала года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что доход от пассажирских перевозок возрастет на 8%, а общий доход на 13% в этом году. При этом стоимость грузовых перевозок будет расти на 2,5% каждый квартал. Это не коснется стоимости проезда в вагонах первого класса поездов "Интерсити+".

Напомним, 19 украинских железнодорожных вокзалов по всей стране уже обустроены специальным оборудованием для изоляции заразившихся коронавирусом пассажиров. "Укрзализныця" также разработала план для профилактики распространения эпидемии в стране.

Также "Страна" писала, что компания, которая будет заниматься поиском нового председателя правления АО "Укрзализныця", была определена без конкурентов и без объявления соответствующего тендера.