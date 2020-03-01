Оппозиционная политическая партия OLaNO одержала победу на парламентских выборах в Словакии. Данные экзит-полла свидетельствуют, что она получит 53 кресла в 150-местном парламенте.

Второе место заняла правящая партия "Направление - Социальная демократия" (Smer-SD) премьера Петера Пеллегрини - 18,4% голосов. Третье место - популистская партия "Мы-семья" - 8,24%. Четвертые - ультраправые L'SNS с 7,97% (их называют "друзьями Путина" за пророссийские взгляды).

Как передает Euronews, лидер партии-триумфатора Игорь Матович, которого в Словакии сравнивают с Владимиром Зеленским, уже поблагодарил сторонников партии.

"Вы стали символом борьбы. Мы смогли свергнуть правительство, связанное с мафией, но наша борьба началась еще в 1989 году, когда мы свергли коммунистов. Это первая волна революции, вторая пришла в 1998 году, когда мы покончили с правительством Владимира Мечьяра. А в 2020 году мы прогнали Роберта Фицо", - сказал он.

Кроме того, Матович рассказал о том, как делал свои первые шаги в политике.

"Я хочу сформировать самое лучшее в истории Словакии правительство. Без коррупции. Правительство, которое будет служить всему народу Словакии, а не только богатым", - уточнил он.

Матовича в Словакии сравнивают с Зеленским из-за того, что он делает ставку на новые лица в политике и ревизию старых порядков. Его партия не имеет какой-то единой идеологии, как и по факту "Слуга народа", где уживаются разные взгляды и подходы.

Напомним, экс-министр экономики Словакии Павол Руско и предприниматель Мариан Кочнер признаны виновными в фальсификации финансовых документов и приговорены к лишению свободы сроком на 19 лет. Такой приговор был вынесен специализированным уголовным судом страны в четверг, 27 февраля.

Ранее мы писали, что экс-военнослужащий Мирослав Марчек, который является одним из обвиняемых по делу об убийстве словацкого журналиста-расследователя Яна Куцьяка и его подруги Мартины Кушнировой, признался, что принимал участие в этом преступлении