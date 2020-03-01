Президент Турции Тайип Эрдоган отправится в Москву 5 марта, где состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным, где стороны обсудят новую дорожную карту по Идлибу

Как передает турецкое издание NTV, дату встречи озвучил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который находился в Дохе на церемонии подписания мирного договора между США и "Талибаном".

Так, в делегации возьмут участие сам Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, а также глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан. Они отправятся в Москву за день до приезда Эрдогана.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить его с режимом Башара Асада наедине.

Ранее "Страна" писала, что 27 февраля в результате удара российской авиации под Идлибом убиты десятки турецких военных. В ночь на 28 февраля армия Турции нанесла ответные удары по позициям сирийцев в Идлибе. Военные Сирии потеряли комплексы "Бук" и "Панцирь", 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов.