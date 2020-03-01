Правоохранители России задержали мужчину, которого подозревают в организации трансляции откровенных материалов на здании администрации Михайловского района во время масленичных гуляний.

Как передает "МK.ru", задержанным оказался бывший работник дома культуры.

Уточняется, что таким образом мужчина захотел отомстить руководству, которое его незаконно уволило. По данному факту было открыто уголовное производство, а виновнику инцидента грозит 6 лет лишения свободы.

Напомним, во время праздничных мероприятий в поселке Михайловка в России на здании администрации вдруг начали транслировать гей-порно. В тот момент на площади находилось очень много людей, среди которых были дети.

В Приморье во время масленичных гуляний на здании администрации Михайловского района показали гей-порно. pic.twitter.com/EGzSxyegTw — Не Тв (@NeTVRussia) February 29, 2020

Видео: twitter.com/NeTVRussia

Напомним, в 2018 году на британском стадионе во время футбольного матча на всех мониторах включилось порно.

Отметим, что в Украине порно смотрят больше, чем в России. Причем украинцы любят смотреть именно русскоязычную "клубничку".