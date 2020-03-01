Украинский нападающий испанского футбольного клуба "Альбасете" Роман Зозуля вновь подвергся травле со стороны фанатов мадридского "Райо Вальекано" во время матча, на котором находилось 150 фанатов-гостей.

Если раньше его обзывали "нацистом", то теперь, как передает издание Tiempo de luego, на з футболиста называли "коммунистом".

"Он коммунист. Зозуля – коммунист", - скандировали они.

Уточним, что Зозуля провел на поле 75 минут. Сам матч закончился со счетом 1:1.

Напомним, из-за оскорбительных выкриков в адрес Романа Зозули был прекращен матч Райо Вальекано - Альбасете. После перерыва гости отказались выходить на поле. Позже апелляционный комитет Федерации футбола в Испании оштрафовал футбольный клуб Райо Вальекано.

Также "Страна" писала, что профессиональная футбольная лига отправила Комитету федерации футбола Испании отчет об оскорблениях в адрес украинского футболиста Романа Зозули на двух матчах Ла Лиги.

Ранее "Страна" разбиралась, за что испанские болельщики кошмарят Зозулю.