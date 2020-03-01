"Он коммунист". Испанские фанаты устроили новую травлю украинскому футболисту Зозуле
Украинский нападающий испанского футбольного клуба "Альбасете" Роман Зозуля вновь подвергся травле со стороны фанатов мадридского "Райо Вальекано" во время матча, на котором находилось 150 фанатов-гостей.
Если раньше его обзывали "нацистом", то теперь, как передает издание Tiempo de luego, на з футболиста называли "коммунистом".
"Он коммунист. Зозуля – коммунист", - скандировали они.
Уточним, что Зозуля провел на поле 75 минут. Сам матч закончился со счетом 1:1.
Напомним, из-за оскорбительных выкриков в адрес Романа Зозули был прекращен матч Райо Вальекано - Альбасете. После перерыва гости отказались выходить на поле. Позже апелляционный комитет Федерации футбола в Испании оштрафовал футбольный клуб Райо Вальекано.
Также "Страна" писала, что профессиональная футбольная лига отправила Комитету федерации футбола Испании отчет об оскорблениях в адрес украинского футболиста Романа Зозули на двух матчах Ла Лиги.
Ранее "Страна" разбиралась, за что испанские болельщики кошмарят Зозулю.