Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на предварительных выборах Демократической партии, которые проходили в Южной Каролине.

Это его первый триумф на праймериз, которые проводят демократы. Пока же в большинстве штатов лидирует сенатор Берни Сандерс.

Байден в свою бытность вице-президентом при Бараке Обаме занимался украинским направлением.

Как передает "Радио Свобода", выборы состоялись в субботу, 29 февраля. Политик получит чуть меньше 50% голосов штата.

Его конкурент – сенатор Берни Сандерс - набрал около 20% голосов избирателей.

Победу Байдена в этом штате показывало большинство опросов, хотя разрыв между политиками оказался выше, чем ожидалось.

Уточняется, что существенную роль в победе Байдена сыграли афроамериканцы.

В своем выступлении Байден говорил, что хочет "добиться результатов, а не революции", как его оппонент Сандерс, которого в Демпартии считают "коммунистом".

Ранее "Страна" разбиралась, кто такой Берни Сандерс, который может сразиться с Трампом на выборах и почему ему уже приписали поддержку Москвы.

Также мы писали, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Том Стейтер, который шел на выборы от Демократической партии, решил прекратить свое участие в гонке. Миллиардер, который уже потратил на выборы 191 млн долларов заявил, что не видит возможности выиграть