"Куратор Украины" Байден смог одержать свою первую победу на праймериз, опередив "коммуниста" Сандерса
Бывший вице-президент США Джо Байден одержал победу на предварительных выборах Демократической партии, которые проходили в Южной Каролине.
Это его первый триумф на праймериз, которые проводят демократы. Пока же в большинстве штатов лидирует сенатор Берни Сандерс.
Байден в свою бытность вице-президентом при Бараке Обаме занимался украинским направлением.
Как передает "Радио Свобода", выборы состоялись в субботу, 29 февраля. Политик получит чуть меньше 50% голосов штата.
Его конкурент – сенатор Берни Сандерс - набрал около 20% голосов избирателей.
Победу Байдена в этом штате показывало большинство опросов, хотя разрыв между политиками оказался выше, чем ожидалось.
Уточняется, что существенную роль в победе Байдена сыграли афроамериканцы.
В своем выступлении Байден говорил, что хочет "добиться результатов, а не революции", как его оппонент Сандерс, которого в Демпартии считают "коммунистом".
Ранее "Страна" разбиралась, кто такой Берни Сандерс, который может сразиться с Трампом на выборах и почему ему уже приписали поддержку Москвы.
Также мы писали, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Том Стейтер, который шел на выборы от Демократической партии, решил прекратить свое участие в гонке. Миллиардер, который уже потратил на выборы 191 млн долларов заявил, что не видит возможности выиграть