Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что украинская власть не собирается праздновать 9 мая как день Победы. Это, по его мнению, день памяти и примирения, в который не нужны празднества.

Это заявление стало знаковым сразу с нескольких позиций.

Во-первых, сохраняется интрига по поводу того, отправится ли Зе или его представители на парад 9 мая в Москве. В этом году празднуется юбилейная, 75-я годовщина победы над Германией.

Ни в России, ни в Украине официально такой возможности пока не отрицали. Поездка могла бы стать серьезным шагом на пути разблокирования отношений с Россией.

И в этом смысле заявление Пристайко можно считать попыткой заранее дискредитировать визит. Хотя его вероятность и без того, скажем прямо, невелика.

Во-вторых, слова министра резко диссонируют с общественными настроениями. Украинцы по-прежнему чтут День победы и собирают многотысячные митинги в честь праздника.

И это может быть провокацией также против Зеленского. Которого избрали в том числе ради того, чтобы прекратились нападки на историю Великой отечественной войны, которая прошла по миллионам украинских семей (в том числе - по семье президента).

"Страна" разбиралась в скандальном заявлении Пристайко.

"Мы не собираемся праздновать 9 мая". Что заявил глава МИД

На днях Пристайко сказал, что Киев не собирается принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Заявление прозвучало в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24".

Прозвучал вопрос интервьюера, как отреагировал бы Киев, получи он от Москвы приглашение на официальные торжества 9 мая. Глава МИД дал понять, что не приемлет сам факт празднования Дня Победы.

"Но позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование. Это должно быть празднование того, что наконец континент находится в течение 75 лет, если не считать наши шесть лет войны, в относительном мире", - заявил Пристайко.

Отметим, что прямого отрицания поездки Зеленского в Москву на День победы от Пристайко не прозвучало. И в целом непонятно, свою ли точку зрения формулирвал министр или же официальную позицию Украины.

Если второе - то здесь появляется вопрос. 9 мая официально считается Днем победы и включено в перечень государственных праздников наивысшего уровня - то есть с предоставлением выходного дня.

Поэтому собирается Пристайко или нет - но праздновать День победы предписывает сам статус этой даты.

То есть скорее министр иностранных дел высказывал позицию или свою или той части истеблишмента, к которой он относится (Пристайко возглавлял при Порошенко представительство Украины в НАТО).

Это политики, которые предлагают считать победу едва ли не трагедией. Одновременно предлагая примирить ветеранов Красной армии с теми, кто воевал против них в ОУН, УПА и "Галичине". То есть по другую сторону баррикад и часто в коллаборации с нацистами.

Но верится в искренность этих призывов с трудом. Ведь по куда менее кровавому конфликту, чем та война - по Донбассу - эта когорта занимает диаметрально противоположную позицию: никакого примирения, поражение жителей региона в правах и так далее.

Забавно смотрятся слова о примирении и в свете отказа продавать воду крымчанам (при этом Украина в Россию поставляет массу товаров и даже судится, если РФ блокирует их ввоз).

Поэтому заявление министра стоит рассматривать только в текущей политической плоскости.

Судя по его осторожной цитате, окончательного решения у Зеленского - ехать или нет в Москву на парад Победы - не приняли.

Зависит это решение от ряда факторов.

Во-первых - от хода взаимодействия с Россией и того, состоится ли весной новая встреча в Нормандском формате. Если будут позитивные сдвиги, не исключено, что их подкрепят и поездкой в Москву. Которая к тому же укрепит позиции Зеленского среди электората, который за примирение с РФ.

Это можно с уверенностью утверждать по аналогии со встречей с Путиным в Париже, после которой рейтинг Зе вырос.

Во-вторых, решение будет зависеть от уровня присутствия Запада на параде. Известно, что в Москву собирается президент Франции Эммануэль Макрон. Под вопросом Дональд Трамп, который вроде и не прочь поехать, но решаться этот вопрос будет, видимо, по ситуации.

Если поедет Трамп, то повышаются шансы и появления в Москве Зеленского.

Обращает внимание, что Пристайко, с одной стороны не опровергая поездки Зе, дает понять, что лично он против нее. То есть уже понятно, что сопротивляться вероятной оттепели на российском направлении будут не только прямые оппоненты Зеленского, но и члены его команды.

Заявление Пристайко позже раскритиковали в России.

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы", - сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Реакция соцсетей

В "Слуге народа" напомнили, что сам Зеленский никогда не говорит, что 9 мая - не праздник.

"Друзья, Президент нигде, никогда не говорил, что не считает 9 Мая праздником.

Отдельные, неудачно сформулированные взгляды отдельных министров, свидетельство их личной ограниченности, не более", - заявил нардеп Максим Бужанский.

Журналист Макс Назаров считает, что Пристайко не хочет праздновать, поскольку 75 лет назад победили нацистов.

"Когда новый министр иностранных дел заявляет "мы не собираемся праздновать 9 мая", становится абсолютно очевидно, кто такие "мы" и кто такие ОНИ.

Они, герои и внуки их, празднуют потому что они - победители фашизма и нацизма, а что там празднуют и вечно оплакивают "мы" совершенно неинтересно".

"Ничего особенного. Просто глава украинского МИДа отказывается от празднования победы над нацизмом. Объявите уже день траура, не стесняйтесь", - иронизирует журналист Андрей Манчук.

"Минус сто процентов совести и минус сто процентов рейтинга выглядят именно так", - оценила фразу Пристайко юрист Елена Лукаш.

"Министр иностранных дел Украины Пристайко заявил, что не будет праздновать 9 мая День Победы. Кстати, 75 лет этой великой дате.

Невелика потеря, господин Манкурт. Мы уже догадались, что Зе и вся его зеленая свора нормальные даты, даты наших побед, даты величия нашего народа не отмечает.

Моральное уродство, духовное пигмейство, отсутствие достоинства и пропитая память - ваше все. Зиганите напоследок тихонько 8 мая. Если, конечно, еще будете живы и здоровы", - пишет экс-депутат Елена Бондаренко.

"Интересно, сколько процентов набрал бы Зеленский - заяви он перед выборами, что его команда 9 мая за праздник не считает?", - интересуется одесский блогер Роман Романов.

"Интересно, а на это 8 мая Зеленский со своей командой пройдут уже в одной колонне с Порошенко или пока что разными?", - добавил он.