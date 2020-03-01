Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что несколько часов назад правительство узнало о первом случае заражения коронавирусом COVID-19.

Как он сообщил у себя в Facebook, мужчине 29 лет и он день назад прибыл из Ирана.

"Около двух часов назад мы, к сожалению, узнали о первом заболевшем. Пациенту 29 лет, он прилетел со своей супругой из Ирана 28 февраля", - говорится в сообщении.

Пашинян уточнил, что зараженный сам пришел в госпиталь и сдал тест на обнаружение вируса. Он показал положительный результат. Сейчас состояние мужчины оценивается как положительное.

"Что очень важно, результат теста на коронавирус у супруги отрицательный", - подчеркнул премьер.

Скриншот: facebook.com/nikol.pashinyan

Ранее мы писали, что Армения временно закроет границу с Ираном из-за вспышки коронавируса в исламской республике. Делается это в соответствии с законодательством.

Также "Страна" писала, что власти Турции, Афганистана, Пакистана, Азербайджана и Армении решили на время закрыть границу с Ираном в связи с распространения там коронавируса.