В Киевской области, неподалеку от села Гнедин в Бориспольском районе, водитель машины на еврономерах выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником, за рулем которого находился священник.

Как говорится на Facebook-странице паблика "ДТП Киев", сам виновник аварии, а также двое его пассажиров сейчас находятся в реанимации. Священник же, по данным автора сообщения, погиб.

"Опять смерть на дорогах страны: под Киевом водитель ауди бляхи, производя впечатление на двух девушек - пассажиров, вылетел на встречку и убил священника - водителя Мицубиши. виновник и обе девушки в реанимации", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook/dtp.kiev.ua

В "ДТП Киев" говорят, что водитель внедорожника действительно скончался на месте ДТП – он вылетел через окно. А виновника аварии и его пассажиров спасло только то, что они воспользовались ремнями безопасности.

Фото: facebook/dtp.kiev.ua

Сейчас с инцидентом разбираются правоохранители. Детали и обстоятельства аварии выясняются.

Фото: facebook/dtp.kiev.ua

Напомним, в столице, возле Шулявского моста, который недавно был отремонтирован, произошло ДТП при участии автомобиля Volkswagen и маршрутки. Количество пострадавших пока неизвестно.

Также мы писали о том, что в Днепровском районе Киева, на перекрестке Петра Запорожца и Перова автомобиль BMW врезался в остановку, где находились люди.