В столице Черногории в субботу 29 апреля состоялся многотысячный Крестный ход верующих Сербской православной церкви. Люди выступает против закона, который лишит Церковь ее храмов. Возглавлял крестный ход в том числе глава УПЦ митрополит Онуфрий, который отправился в Черногорию нескольно дней назад.

Как передает местное издание RTCG, мероприятие было организовано в честь праздника Симеона Мироточивого.

После богослужения Онфурий заявил, что Черногория – страна, известная благодаря своей красочной природе, культуре и архитектуре разных эпох.

"Сегодня мы молим Бога, чтобы преследование церкви было прекращено, чтобы зло сердец отошло, и наступил мир", - сказал Онуфрий.

Напомним, в посольстве Украины в Черногории после приезда предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия опубиковали скандальный пост, назвав его "митрополитом Русской православной церкви" и "высокопоставленным церковным чиновником Русской православной церкви".

Также "Страна" писала, что 27-29 февраля предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий находился с визитом в Черногории, где на прошлых выходных протестный молебен в поддержку Сербской православной церкви собрал рекордное число верующих.