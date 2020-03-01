Кандидат в президенты Соединенных Штатов Том Стейтер, который шел на выборы от Демократической партии, решил прекратить свое участие в гонке.

Как передает CNN, такое заявление политик сделал в первичных президентских выборах в Айове, Нью-Гемпшире и Неваде, объяснив это своим низким рейтингом.

"Я говорил, если не увижу путь к победе, то приостановлю свою кампанию. И, честно говоря, я не вижу пути, по которому могу выиграть президентство", - сказал он.

В то же время Стейтер уточнил, что поддержит любого кандидата от демократов, поскольку считает, что "любой демократ в миллион раз лучше", чем действующий глава государства.

Как известно, Стейтер уже потратил на предвыборную гонку около 191 млн долларов.

Напомним, от простой критики в адрес американских масс-медиа президент США Дональд Трамп перешел к активной контрдеятельности. Его предвыборный штаб подал в суд иск о клевете против влиятельной газеты The New York Times.

Ранее мы сообщали, что бывший врач Белого дома рассказал, как Трампа ограничивали в мороженом и пытались затащить в спортзал.