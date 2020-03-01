В Средиземное море вошла авианосная ударная группа ВМС Соединенных Штатов, возглавляет которую атомный авианосец USS Eisenhower (Эйзенхауэр). Его сопровождают ракетные крейсеры и эсминцы.

Корабль следует в Персидский залив, но может задержаться у берегов Сирии, где сейчас идет обострение ситуации в Идлибе. На днях Турция понесла там потери от авиаудара ВВС Асада и обратилась к США и НАТО.

Как передает "Интерфакс", авианосец проследует в Восточное Средиземноморье в районе Персидского залива, чтобы заменить там ударную группу авианосца USS Harry S. Truman (Гарри Трумэн).

Так, по штатному составу, в группу входят крейсеры USS San Jacinto (Сан Джасинто) и USS Vella Gulf (CG 72) (Велла Галф), эсминцы Truxtun (Тракстан), USS James Williams (Джеймс Е. Уильямс) и USS Stout (Стаут).

Уточняется, что группа "Гарри Трумэн" еще может задержаться в Восточном Средиземноморье в районе Сирии.

Интересно, что после обострения в Сирии туда через пролив Босфор проследовали два военных корабля Черноморского флота России.

НАТО в тот же день собирало экстренное заседание из-за резкого обострения в Сирии.