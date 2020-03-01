Народные депутаты из фракции "Слуга народа" получают "вознаграждения" в конвертах в размере 5 тысяч долларов, которые им выдают заместители главы фракции Давида Арахамии.

Об этом в субботу, 29 февраля, в программе "Рандеву" с Яниной Соколовой рассказала исключенная из состава фракции нардеп Анна Скороход. По ее словам, руководители фракции получают по 15 тысяч долларов. Деньги выдают наличными на руки.

"Как мне говорили, это замы фракции", - сказала она.

Скороход не стала называть конкретные фамилии, сославшись на то, что дала показания в НАБУ.

"Я с самого начала, еще меня в этом обвиняли, что я не голосую, что я не поддерживаю партию, но на самом деле я много законопроектов поддерживала. Но не те законы, которые я видела лоббистскими, которые я аргументировала, и мы еще много ссорились по этому поводу и на фракции тоже", - подчеркнула она.

Видео: YouTube/5 канал

Напомним, Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказывал, что Президент Украины Владимир Зеленский соберет заседание Верховной Рады страны для того, чтобы рассмотреть важные законы и привести в Кабинет министров новые лица. Кроме того, Рада заслушает отчет правоохранителей.

Также "Страна" писала, что глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия участвовал в 19-м сезоне телешоу "Битва экстрасенсов". Видео с фрагментом выпуска на YouTube 29 июля 2019 года опубликовала участница "Битвы" Анна Арджеванидзе.