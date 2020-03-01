В субботу, 29 февраля, состоялось торжественное закрытие юбилейного, 70-го Берлинского фестиваля кино, во время которого были оглашены победители в различных номинациях.

Итоги кинофестиваля были опубликованы на официальном сайте.

Фильм иранского режиссера Мохаммада Расулофа "Зла не существует" получил главную награду Берлинале - "Золотого медведя". Режиссер картины-победителя не смог лично принять "золотого медведя" - ему запрещено покидать Иран с 2017 года. По этой причине награду получила его дочь.

"Серебрянного медведя" получил скандальный фильм, большая часть которого была снята в Харькове - "Дау. Наташа". Эту награду за операторскую работу приняли режиссеры Илья Хржановский и Екатерина Эртель. Рецензию фильма "Дау" читайте здесь.

Гран-при жюри Берлинале за фильм "Никогда редко, иногда всегда" получила режиссер Элиза Хиттман.

Остальными победителями кинофестиваля стали:

Хон Сан Су - лучшим режиссер - "Женщина, которая убежала".

Дамиан и Фабио Д'Инноченцо - лучший сценарий - "Плохие сказки"

Паула Бер - лучшая женская роль - - "Ундина"

Элио Джермано - лучшая мужская роль - "Я хотел спрятаться"

Юрген Юргес - приз за художественные достижения - "Дау.Наташа"

Также специальный приз к юбилею фестиваля получил французский фильм "Удалить историю".

70-й Берлинский международный кинофестиваль проходит в Берлине с 20 февраля. Всего конкурсе участвовали 18 картин.

Напомним, что недавно разгромную рецензию на "Дау" опубликовала газета Le Figaro. "Кошмарный вечер", "катастрофа", "гигантское фиаско", "скука, смех и ярость" - примерно в таких терминах описывает проект Ильи Хржановского.

Также мы писали о том, что фильм, в котором снялись Добкин и Тесак, оскандалился в Европе.