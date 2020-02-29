Представители Чехии, Польши, Словакии и Венгрии соберутся на экстренную встречу Вышеградской четверки для обсуждения мер борьбы с возможной эпидемией коронавируса в этих странах.

Об этом написал польский премьер-министр Матеуш Моравецки в Twitter.

В среду, 4 марта, члены Вышеградской четверки (V4) обсудят меры борьбы со смертельным коронавирусом, который уже активно распространяется по Европе.

Моравецки отметил, что встреча созвана по инициативе Варшавы. В свою очередь информацию о будущих переговорах подтвердил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его словам, на данный момент ни одного случая заражения коронавирусом пока не зафиксировано.

Скриншот: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки в Твиттер

Напомним, что недавно лоукостер Wizz Air анонсировал отмену большей части рейсов в Италию из Польши, Латвии, Литвы и других стран в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

Также мы писали о том, что польские власти опровергли сообщения СМИ о госпитализации зараженной коронавирусом пациентки, которая приехала из Таиланда.