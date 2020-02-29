Польша созывает на экстренную встречу руководство трех стран
Представители Чехии, Польши, Словакии и Венгрии соберутся на экстренную встречу Вышеградской четверки для обсуждения мер борьбы с возможной эпидемией коронавируса в этих странах.
Об этом написал польский премьер-министр Матеуш Моравецки в Twitter.
В среду, 4 марта, члены Вышеградской четверки (V4) обсудят меры борьбы со смертельным коронавирусом, который уже активно распространяется по Европе.
Моравецки отметил, что встреча созвана по инициативе Варшавы. В свою очередь информацию о будущих переговорах подтвердил премьер Чехии Андрей Бабиш. По его словам, на данный момент ни одного случая заражения коронавирусом пока не зафиксировано.
Скриншот: Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки в Твиттер
Напомним, что недавно лоукостер Wizz Air анонсировал отмену большей части рейсов в Италию из Польши, Латвии, Литвы и других стран в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.
Также мы писали о том, что польские власти опровергли сообщения СМИ о госпитализации зараженной коронавирусом пациентки, которая приехала из Таиланда.