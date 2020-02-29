С завтрашнего дня КПВВ в зоне ООС на Донбассе перейдут на весенний режим работы.

Об этом информирует штаб объединенных сил.

В воскресенье, 1 марта, контрольные пункты въезда-выезда, которые находятся на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний график. Теперь пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30.

"Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - сообщили военные.

Скриншот: Операция объединенных сил в Фейсбук

Напомним, что в субботу, 29 февраля, позиции украинских бойцов на Донбассе были обстреляны из противотанкового ракетного комплекса неподалеку от КПВВ "Марьинка".

Также "Страна" писала о том, что изменится в жизни украинцев с приходом весны.