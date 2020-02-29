С 1 марта пункты пропуска на Донбассе переходят на новый график работы
С завтрашнего дня КПВВ в зоне ООС на Донбассе перейдут на весенний режим работы.
Об этом информирует штаб объединенных сил.
В воскресенье, 1 марта, контрольные пункты въезда-выезда, которые находятся на линии разграничения на Донбассе переходят на весенний график. Теперь пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 7:00 до 18:30.
"Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", - сообщили военные.
Скриншот: Операция объединенных сил в Фейсбук
Напомним, что в субботу, 29 февраля, позиции украинских бойцов на Донбассе были обстреляны из противотанкового ракетного комплекса неподалеку от КПВВ "Марьинка".
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