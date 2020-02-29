Подписчица блогерши Екатерины Диденко, которая недавно устроила в московской бане смертельную вечеринку в честь своего дня рождения, рассказала подробности жизни трагически прославившейся в Сети девушки.

Так, собеседница издания "Московский Комсомолец" заявила, что о праздновании 29-летия Диденко знали многие еще задолго до вечеринки. Блогерша неоднократно упоминала, что планирует отметить день рождения оригинальным образом. Также подписчица Екатерины рассказала, что на празднике присутствовали и другие блогеры.

"Большинство из них подружились по соцсетям... Собрались люди, у которых вся жизнь напоказ... Они постоянно придумывают, кто из них круче что-то учудит, хайпанет", - заявила девушка.



Она добавила, что банную вечеринку Диденко посетили две беременные девушки - сестра блогерши и ее подруга. Также известно о том, что многие гости вечеринки находятся в браке, а у некоторых есть дети.

"Собрались семейные пары, которые оставили дома маленьких детей с бабушками и дедушками", - отметила подписчица Диденко.

Фолловер "аптечного Ревизорро" утверждает, что в последнее время инста-тусовка "помешалась" на сухом льде. Так, молодые люди заказывали вещество для детского праздника и устраивали с ним опыты на открытом воздухе.

Напомним, что в ночь на субботу, 29 февраля, в Москве празднование 29-летия Instagram-блогера Екатерины Диденко обернулось трагедией.

Ранее "Страна" подробно рассказала про трагическую банную вечеринку Диденко и объяснила причины смерти двоих друзей и мужа блогерши.





