Официальные лица Украины прибыли в Стамбул для того, чтобы поздравить Вселенского патриарха Варфоломея с 80-летием.

Об этом в субботу, 29 февраля, написал в своем Facebook глава Минкульта Владимир Бородянский.

Так, в состав украинской делегации вошли: министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, заместитель министра иностранных дел Василий Боднарь, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Бородянский отметил, что во время визита представители Украины передали Варфоломею поздравления от президента Владимира Зеленского, премьера Алексея Гончарука и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Глава Минкульта подчеркнул, что украинская сторона благодарна Варфоломею за предоставление Томоса и помощь в создании независимой церкви.

Фото: Владимир Бородянский

"Хотим отметить личную большую роль Патриарха Варфоломея в восстановлении исторической справедливости и возвращения православных украинский в лоно равных поместных церквей мира. Мы благодарны за дарование Томоса Украины, за усилия и помощь, которые Вселенский Патриарх прилагает к процессу конституирования Православной церкви Украины и признание ПЦУ другими православными церквями мира", - заявил министр.

Скриншот: Владимир Бородянский в Фейсбук

Напомним, что недавно в Аммане (Иордания) по инициативе Патриарха Иерусалимского состоялась встреча предстоятелей и представителей Поместных православных церквей мира. Одной из причин этого совещания стали вопросы о церковных расколах в Украине и Черногории.

Также мы писали о том, что на экономическом форуме в Давосе Варфоломей похвалил Папу Римского за его человечность.