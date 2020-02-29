Переговоры между представителями группировки "Талибан" и официальными властями Афганистана начнутся 10 марта.

Об этом гласит текст соглашения между США и талибами, которое было подписано в субботу, 29 февраля, передает издание ТАСС.

"После объявления гарантий о полном выводе иностранных войск и его временных рамок в присутствии международных наблюдателей, после объявления о том, что афганская территория больше не будет использоваться против безопасности США и их союзников, движение "Талибан" начнет переговоры с афганскими сторонами 10 марта", - говорится в соглашении.

Также известно, что во время переговоров будут обсуждены возможные форматы диалога между афганскими сторонами и всестороннее прекращение огня на территории. В свою очередь США взяли на себя обязательство по невмешательству во внутренние дела Афганистана.

Напомним, что в субботу, 29 февраля, между США и "Талибаном" было подписано соглашение, согласно которому американские войска обязуются в ближайшее время уйти из Афганистана.

Также мы писали о том, что многие в Афганистане опасаются, что американцы просто бросают их на произвол судьбы.