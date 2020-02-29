В преддверии последнего дня Масленицы американское посольство в Украине поделилось необычным рецептом блинов с бататом. Блюда из сладкого картофеля традиционно готовят в южных штатах США, но теперь попробовать освежить уже традиционные в наших краях блинчики смогут и украинцы.

Рецепт бататовых блинов появился на странице посольства в Facebook.

"Батат (сладкий картофель) часто используется в американских блюдах, особенно в кухне южных штатов США. Такие блюда особенно популярны на День благодарения, когда их обычно подают как пюре из сладкого картофеля. Но вкусными они будут и в повседневных блюдах. Рецепт любезно предоставлено Американским институтом маркетинга батата.

Ингредиенты:

1½ стакана (375 г) муки для выпекания

2 ст.л. (30 г) белого сахара

1 ст.л. (15 г) разрыхлителя

1 ч. Л. (5 г) молотой корицы

½ ч. Л. (2 г) молотого мускатного ореха

½ ч. Л. (2 г) соли

1½ стакана (375 мл) 2% молока

1 стакан (250 г) пюре из вареного американского батата (примерно из 1 большого батата)

2 больших яйца

2 ч. ложки (10 г) сливочного масла - растопленное масло дополнительно, для приготовления блинов

Приготовление:

1. Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль в глубокой миске.

2. С помощью блендера сделайте пюре смешав молоко, пюре из батата, яйца и 2 чайные ложки (10 г) растопленного сливочного масла.

3. Медленно добавьте молочное/бататове пюре в мучную смесь, взбивая до однородности.

4. Нагрейте антипригарную сковороду или гриль-сковороду на среднем медленном огне. Добавьте достаточно сливочного масла, чтобы смазать дно сковороды.

5. Вылейте на сковороду примерно 1/3 стакана (75 мл) жидкого теста; жарьте до образования пузырьков примерно 3 - 4 минуты. Переверните и готовьте еще 2 минуты. Повторите жарки с остатками сливочного масла.

6. Подавайте блины с бататовым маслом и кленовым сиропом".

Скриншот: Посольство США в Украине в Фейсбук

Напомним, что завтра, в последний день праздника будет Прощеное воскресенье.

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