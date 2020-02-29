Кабмин отказался комментировать информацию о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает издание "Украинские Новости".

"Мы не комментируем слухи", - сообщил в субботу, 29 февраля собеседник журналистов.

Также представители украинского правительства заявили, что не могут ни подтвердить ни опровергнуть грядущие кадровые перестановки в Кабинете министров.

Напомним, что недавно несколько источников распространили информацию, согласно которой премьер-министр Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.

Также "Страна" рассказывала, будет ли рассмотрена отставка Гончарука и руководства ряда силовых структур на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта.