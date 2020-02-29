Девушка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс беременна, пара уже объявила о помолвке.

Об этом информирует издание Sky News.

"Премьер-министр и мисс Симондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они ожидают ребенка в начале лета", - сказал представитель пары.

Скриншот: Кэрри Симондс в Инстаграм

В свою очередь, будущая супруга главы британского правительства сообщила в своем аккаунте в Instagram: "Я бы не стала публиковать подобные вещи здесь, но я хотела, чтобы мои друзья узнали от меня. Многие из вас уже знают, но для моих друзей, которые все еще не в курсе, мы обручились в конце прошлого года, и у нас есть ребенок, который появится на свет в начале лета. Чувствую себя невероятно счастливой".

Известно, что у Джонсона, которому в этом году стукнет 56, есть четыре взрослых ребенка от второго брака с Мариной Уилер. Пара поженилась 25 лет назад, но недавно разошлась. Также у Джонсона есть дочь от арт-консультантки Хелен Макинтайр.

Напомним, что нынешний премьер Великобритании активно выступал за выход страны из Евросоюза, что и произошло ранее в этом году.

Также мы писали о том, что глава МИД Украины Вадим Пристайко пока не смог подтвердить визит Джонсона в Украину.