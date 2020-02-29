Президент Франции Эмманюэль Макрон по своей инициативе поговорил со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу ситуации в Идлибе.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Сообщается, что в субботу, 29 февраля, Путин обсудил с Макроном напряженную ситуацию в сирийском Идлибе.

"Владимир Путин проинформировал президента Франции о принимаемых мерах по борьбе с террористами на северо-западе Сирии. Затронуты также вопросы, касающиеся гуманитарной ситуации в этом районе", - сообщила пресс-служба.

В свою очередь российский лидер заявил о необходимости обсудить все актуальные аспекты сирийского урегулирования в Москве, в рамках будущих российско-турецких переговоров.

Напомним, что вчера российские самолеты атаковали сирийский Идлиб, где на данный момент находятся войска Турции.

Также "Страна" подробно разбирала возможный продолжительный военный конфликт между Россией и Турцией в Сирии.