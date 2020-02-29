В столице, возле Шулявского моста, который недавно был отремонтирован, произошло ДТП при участии автомобиля Volkswagen и маршрутки. Количество пострадавших пока неизвестно.

Об этом информирует издание УНН.

Вечером в субботу, 29 февраля, в районе Шулявского моста в Киеве Volkswagen Golf влетел в маршрутку, которая в это время находилась на автобусной остановке. Так, от сильного столкновения легковой автомобиль вынесло на тротуар. В то время как известно о значительных повреждениях Volkswagen, данных о человеческих жертвах пока нет.

Напомним, что недавно в Киеве водитель легковушки и велосипедист подрались, не поделив полосу движения на дороге. Их пришлось разнимать наряду патрульной полиции.

Также мы писали о том, что в Днепровском районе Киева, на перекрестке Петра Запорожца и Перова автомобиль BMW врезался в остановку, где находились люди.