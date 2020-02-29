"Предают память своих же предков". В России прокомментировали отказ Украины праздновать День Победы
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ властей Украины праздновать День Победы повторяет риторику бывшего главы государства Петра Порошенко, которая действовала в интересах русофобов.
Как передает "ТАСС", руководство Украины, таким образом, предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".
"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы", - сказал он.
Ранее мы писали, что Киев не собирается принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Украинская власть считает, что в годовщину Победы нужно разбираться в причинах трагедии и прощать друг друга.
Как писала "Страна", осенью президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.