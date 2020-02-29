Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что отказ властей Украины праздновать День Победы повторяет риторику бывшего главы государства Петра Порошенко, которая действовала в интересах русофобов.

Как передает "ТАСС", руководство Украины, таким образом, предает "память своих же предков, боровшихся с фашизмом, становясь на сторону исторической лжи".

"Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об отказе Киева официально праздновать 9 мая полностью повторяет риторику Порошенко и его команды. Новые украинские власти в угоду русофобам и националистам лишают оставшихся в живых ветеранов святого праздника Великой Победы", - сказал он.

Ранее мы писали, что Киев не собирается принимать участие в праздновании 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Украинская власть считает, что в годовщину Победы нужно разбираться в причинах трагедии и прощать друг друга.

Как писала "Страна", осенью президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы.