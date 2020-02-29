В субботу, 29 февраля, позиции украинских бойцов на Донбассе были обстреляны из противотанкового ракетного комплекса неподалеку от контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка". Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В результате обстрелов двое бойцов получили ранения, а работу КПВВ пришлось временно остановить.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

"Сейчас осуществление пропуска через КПВВ "Марьинка" временно приостановлено. Пограничники приняли меры по обеспечению безопасности граждан и персонала", - подчеркивается в тексте.

Режим "Красный" был введен до специального распоряжения. Остальные КПВВ работают в штатном режиме.

Скриншот: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" писала, что Пристайко заявил, что Украина готова к совместному патрулированию на Донбассе вместе с "представителями местных общин".

Также мы рассказывали, что в "Оппозиционной платформе" увидели в риторике власти по Донбассу стиль Порошенко и Яценюка.