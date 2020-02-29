Украинский "Нафтогаз" может уже с 1 марта отключит поставки голубого топлива на ряд предприятий-производителей тепла из-за накопившихся долгов. В результате этого, в части областей отопительный сезон может закончиться предварительно.

Как передает пресс-служба "Нафтогаза", всего без газа могут остаться 8 областей Украины.

"Во избежание рисков прекращения теплоснабжения населения "Нафтогаз" настаивает на необходимости срочного проведения расчетов в соответствии с требованиями положения о ПСО", - говорится в сообщении.

Среди областей, которые останутся без газа – Днепропетровская, Киевская, Луганская, Одесская, Полтавская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая.

Скриншот: naftogaz.com

Ранее мы писали, что "Нафтогаз" с 1 марта грозился прекратить поставки голубого топлива в 14 областей Украины из-за долгов. В таком случае газовый кран перекроется для 52 теплопоставщиков, а объекты, которые они обслуживают, останутся без отопления.

Также мы сообщали, что Гончарук увидел, что суммы в платежках украинцев за тепло снизились на треть.