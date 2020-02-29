"Ну, а теперь, добро пожаловать к нам, в баню", - так начала первую "сториз" с празднования своего 29-летия Инстаграм-блогер из Москвы Екатерина Диденко.

Друзья и близкие девушки радостно принялись поздравлять именинницу. Тогда еще никто не знал, как обернется для них эта вечеринка.

"Страна" восстановила цепочку событий празднования, в результате которого погибли трое человек - они прыгнули в бассейн с сухим льдом. Также мы простыми словами рассказываем об этой химической реакции - почему она опасна.

Что случилось на вечеринке Екатерины Диденко

28 февраля Екатерина Диденко, которая ведет популярную страницу в Инстаграме - @didenko.katerina - вместе с мужем и друзьями отмечала свой 29-й день рождения в московском банном комплексе "Девятый вал".

Всего вечеринку посетили около двадцати человек. На протяжении всего празднования Диденко, как и полагается публичной персоне, публиковала "сториз" в свой Инстаграм, которые и стали свидетельством страшных событий той ночи.

В ночь на 29 февраля двое посетителей празднования решили сделать имениннице сюрприз – они высыпали в бассейн около 25-ти килограммов сухого льда. Предположительно, сделано это было для создания эффектного пара внутри бани. Как это было, можно увидеть на видео ниже.

Перед тем, как сухой лед оказался внутри бассейна, Диденко вместе с гостями надели защитные костюмы и маски. По этой логике, участники вечеринки были предупреждены о вредных свойствах вещества. Однако меры безопасности знали не все – три человека прыгнули в бассейн с сухим льдом. В результате двое, по имени Юрий и Наталья, скончались на месте.

Позже стало известно о еще одной трагической потере – в реанимации погиб супруг Диденко, 32-летний Валентин, с которым у нее есть двое детей – сын и дочь.

Валерий, Екатерина Диденко и их дети. Фото: Instagram

По информации российских СМИ, сотрудники банного комплекса предупреждали посетителей праздника о том, что использовать сухой лед в условиях бани – опасная затея, однако это не помогло избежать трагических последствий.

Чем опасен сухой лед в воде

Те, кто знакомы с принципами химических реакций, знают, что сухой лед (или твердый диоксид углерода) мгновенно превращается в углекислый газ при контакте с водой, а при высокой концентрации испарений может вызывать удушье и даже потерю сознания. Так, когда люди оказались в воде, которая вступила в реакцию с диоксидом, они обрекли себя на верную смерть.

Погибших в этом инциденте могло быть гораздо больше, однако остальным гостям трагической вечеринки повезло не надышаться газом в закрытом помещении бани.

Что касается источников происхождения смертоносного сухого льда, то есть несколько версий:

Муж именинницы Валентин самостоятельно произвел диоксид углерода (в пользу этой версии говорит публикация Диденко в соцсети, где отмечается, что ее супруг сделал сухой лед).

Муж Екатерины купил сухой лед в интернет-магазине.

Стоит отметить, что приобрести вещество не является сложной задачи – так, в сети можно даже увидеть несколько вариантов доступных к свободной продаже аппаратов по производству сухого льда.

Екатерина Диденко в Инстаграм. Чем известна блогерша?

Екатерина Диденко в первую очередь известна как "аптечный Ревизорро", а в Instagram на нее подписаны более миллиона человек.

В своем блоге девушка обычно рассказывает подписчикам о способах сэкономить на покупках в российских аптеках.

Инстаграм Екатерины Диденко

Однако теперь внимание к страницам Екатерины привлечено вовсе не из-за ее деятельности. Кстати, после вчерашнего инцидента Диденко попросила у своих фолловеров совета, как рассказать детям о смерти их отца.

Некоторые подписчики принялись критиковать блогершу за использование фильтров и масок в "сториз", на которых она рассказывала о произошедшем на вечеринке, а некоторые обвиняют Екатерину в случившимся в ее день рождения. На данный момент комментарии к последнему посту Диденко закрыты.

Следственный комитет России начал уголовное производство о причинении смерти по неосторожности и допросил всех сотрудников банного комплекса. Обстоятельства трагического праздника выясняются. В больницах все еще находятся несколько пострадавших, о их состоянии пока ничего неизвестно.