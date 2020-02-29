На внеочередном заседании Верховной Рады, которое состоится 4 марта, планируется рассмотреть вопрос о Кабинете министров, деятельности силовиков в сфере борьбы с коррупцией и укреплении правопорядка.

Как сообщает пресс-служба парламента, также будет рассмотрен вопрос о допуске боевых подразделений других стран на территорию Украины.

Так, пятым и шестым пунктами предполагается рассмотреть вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ и Офиса генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Кроме того, рассмотрят проект закона о ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции об официальной поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины.

Скриншот: rada.gov.ua

Как сообщал телеграм-канал "Политика Страны", на внеочередном заседании Рады 4 марта может быть рассмотрен вопрос об увольнении Сытника, а также об отставке генпрокурора Рябошапки.

"По увольнению обоих политическое решение руководство страны уже приняло. С вероятностью близкой к 100% вынесут вопрос по Сытнику на голосование. По Рябошанке идут подготовительные мероприятия. Нужно собрать 150 подписей депутатов. И этим уже занимаются", - сказал "Стране" источник в Офисе президента.

По поводу претензий к Сытнику мы уже писали. Они связаны с неэффективностью его работы и с подозрениями в связях с окружением Порошенко. Кроме того, он внесен в реестр коррупционеров.

Что касается Рябошапки, то, по данным источника, главной причиной стало торможение им дел против Порошенко и отказ согласовывать вынесение ему "пидозры".

Раньше сообщалось, что премьер-министр Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.

Ранее "Страна" разбиралась кого президент рассматривает на должность нового премьера.

Также мы писали, исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал о том, что ему никто не предлагал ему возглавить украинское правительство.