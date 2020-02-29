Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника ГУ Нацполиции в Запорожской области, главе тендерного комитета и исполняющему обязанности начальника одного из подразделений области по делу о незаконном присвоении имущества при закупке шин для БТР Национальной гвардии.

Как передает пресс-служба ведомства, управление полиции приобрело шины 1980 года выпуска на сумму 249 тысяч гривен.

"Следствием установлено, что должностные лица осуществили закупку непригодных для эксплуатации шин для комплектации спецтехники, которая должна была использоваться во время проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шины были переданы батальону особого назначения для использования в ООС. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".Кроме этого, детективы нагрянули с обысками к экс-нардепу от БПП Ивану Виннику, нардепу 5-8 созывов Верховной Рады Сергею Пашинскому и директору предприятия Александру Кузьме, а так же к его родственнику по имени Николай.

Ранее "Страна" сообщала, что Пашинский проиграл суд против издания и журналиста, написавшего статью о коррупции в оборонке.