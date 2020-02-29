Почти через 20 лет после начала войны в Афганистане США решили уйти из этой страны. Предварительно заключив мир с организацией, которую все это время сами же американцы считали террористической - Талибаном. Да и в реальности эта организация запомнилась дикой жестокостью и средневековыми повадками.

Именно с Талибаном и поддерживающей его Аль-Каидой США воевали в Афганистане.

Однако, несмотря на то, что большая часть территории страны от радикальных исламистов удалось очистить, окончательно выбить их с территории Афганистана не удалось. И едва оправившись после ударов, талибы снова бросались в бой: захватывали города, совершали теракты и разбивали военные колонны.

И пока нет никаких данных о том, что идеология талибов хоть как-то поменялась.

"Страна" разбиралась, что будет в Афганистане после ухода американцев.

США и Афганистан

Вторжение американцев в эту ближневосточную страну началось в 2001 году - после терактов 11 сентября в Нью-Йорке. Это было возмездием "Аль-Каиде", которая устроила нападение на башни-близнецы.

После ультиматума к Аль-Каиде выдать своего главаря Усаму бин Ладена - и ее отказа - США атаковали эту организацию в главном месте ее базирования - Афганистане. В тот момент он был под властью еще одной радикальной структуры - Талибана.

То есть война получилась прежде всего с талибами. Первоначально международной коалиции, собранной американцами, сопутствовал успех. При помощи войск оппозиционного талибам Северного альянса (его поддерживала Россия, которая помогала и США в этой войне) талибов удалось выбить из Кабула и большинства других крупных городов страны.

Однако само движение разгромлено не было. Оно закрепилось в горах на границе с Пакистаном (как и во время войны с СССР). И оттуда его "выкурить" не удавалось.

А, собравшись с силами, Талибан начал создавать теневые структуры власти во всех афганских провинциях. И периодически напоминать о себе громкими акциями по всей территории страны, включая захваты городов, которые американцам и коалиции стран НАТО приходилось потом отбивать назад.

Регулярно талибы сбивали американские и натовские вертолеты.

Дошло до того, что один из боевиков смог убить брата тогдашнего президента Афганистана Хамида Карзая. Параллельно талибы сумели заблокировать для американских грузов границу с Пакистаном. И США пришлось перебрасывать их по воздуху. Что было во-первых дороже, во-вторых приходилось просить президента РФ Владимира Путина об открытии воздушного коридора.

Правда, ненавистного бен Ладена удалось таки ликвидировать: вот только не в Афганистане, а в Пакистане. Произошло это в 2011 году. То есть ровно через десять лет после терактов 9/11.

Постепенно американцы смогли убить и других лидеров Талибана и Аль-Каиды. Однако на их места вставали другие.

Официально операция США "Несокрушимая свобода" закончилась в 2014 году. Однако по соглашению с правительством Афганистана, контингент в 13 тысяч солдат США и НАТО оставались в стране для помощи местной армии.

Впрочем, войска выводили явно не потому, что ситуация пошла на поправку. Теракты и точечные нападения боевиков не прекращались и после вывода части американских войск. Взрывы, в которых гибли 10-15-20 человек стали для страны обыденностью. Нападения шли на посольства и армейские базы. Талибы при этом контролировали как минимум 10% территории Афганистана.

Только в наступившем 2020 году от терактов и стычек погибло около сотни человек - как военных, так и боевиков.

Однако в 20-х числах февраля американцы заговорили о соглашении с талибами.

О чем договорились с Талибаном

Сегодня произошло беспрецедентное событие - американцы подписали мирный договор с теми, кого пытались уничтожить без малого 20 лет.

Соглашение завизировали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и замглавы Талибана Абдулла Гани Барадар. Подписав документ, они пожали друг другу руки в столице Катара Дохе.

Историческое рукопожатие борца за демократию и сторонника шариата произошло на глазах генсека НАТО Йенса Столтенберга, госсекретаря Майка Помпео, а также российского спецпредставителя по Афганистану Замира Кабулова.

Вот главные пункты этой сделки:

1. Полный вывод войск США и НАТО из Афганистана в срок 14 месяцев. И частичный - 8 600 человек, а это большая половина контингента - в течение 135 дней (в зависимости от выполнения талибами своих обязательств по соглашению).

2. Переговоры Афганистана с Советом Безопасности ООН по исключению членов "Талибана" из санкционного списка уже к 29 мая. Одновременно Вашингтон намерен исключить группировку из своего списка санкций к 27 августа.

3. США воздерживаются от применения силы против территориальной целостности Афганистана. Талибы также отказываются от атак на территории Афганистана и с его территории тоже.

4. Соединенные Штаты обязуются не вмешиваться во внутреннюю политику страны.

Ежегодно США будут направлять средства для обучения, консультирования и оснащения сил безопасности Афганистана.

5. Афганское правительство освободит до пяти тысяч заключенных талибов - а те в свою очередь отпустят тысячу военных, находящихся в плену.

Одновременно власти Афганистана обязались перед США вести переговоры с талибами. Сначала в формате 15х15 - по столько представителей каждой стороны будет на этой встрече.

Накануне американцы объясняли сделку с Талибаном тем, что эта организация отказалась сотрудничать в Аль-Каидой.

"Эти усилия стали реальностью для США только тогда, когда талибы заявили о своей заинтересованности в достижении мира и прекращении отношений с Аль-Каидой и другими международными террористическими группировками", - заявлял госсекретарь Майк Помпео.

Впрочем, тут скорее дело в стратегии Дональда Трампа, который обещал вытянуть Америку из затянувшихся военных конфликтов далеко от границ США. Причем реальное состояние безопасности в Афганистане, похоже, мало кого беспокоило: теракты и бои, как уже говорилось, шли даже в феврале. Однако перед выборами президента Америки Трамп пытается максимально закрыть вопросы со своими прошлыми предвыборными обещаниями.

В тоже время ничего не указывает на то, что талибы решили отказаться от своих претензий на власть, а также от методов, которыми они власть привыкли брать.

История похожа на то, как американцы оставили сирийских курдов на милость Турции и Дамаска.

Опять же в рамках стратегии Трампа "мы уходим с чужих войн". При этом американцев явно мало интересует, что будет далее с их подопечными.

Впрочем, это отдельный вопрос.

Чего теперь ждать Афганистану

Учитывая, что Талибан не сдался за 18,5 лет войны, то вывод войск США и НАТО из Афганистана, на которых держалась местная власть, не может не усилить позиций талибов.

Если сделка будет выполнена, это станет фактическим проигрышем американцев. Они сами развязывают руки талибам, которые смогут восстановить свое влияние в этой стране.

По сути это "Минские соглашения" для Афганистана. В стране легализуются ранее непризнанные талибские формирования, с которыми центральная власть должна вести прямые переговоры. Также выводятся войска США. Оставляя афганское правительство наедине с противником.

Впрочем, в соглашении это маскируется под внутринациональный диалог. То есть признается гражданский характер противостояния.

Однако очевидно, что Талибан, который и при американцах наводил страх на афганские власти, сможет значительно укрепить свои силы в стране после их ухода. В США не могут этого не понимать. То есть сознательно провоцируют радикалов на активные действия.

Интересно также, что соглашение заключалось между американцами и "Талибаном". Афганское правительство под ними не подписывалось. То есть не исключено, что местные власти просто поставлены перед фактом замирения с террористами.

Конечно, США сделали оговорку, что уйдут из страны, только если талибы выполнят свою часть соглашения. Но это исключительно вопрос политической воли - замечать нарушения или нет. Да и воздержаться 14 месяцев от применения своих привычных террористических методов решения вопросов талибы вполне могут. Ради главной цели - ухода войск НАТО.

Учитывая, что американцы уже обязались снять с Талибана все санкции, что США вообще делают неохотно, то можно предположить: кредит доверия радикалам выдан очень щедрый.

А значит, что с высокой долей вероятности в Афганистане после ухода западной коалиции снова начнется резня между талибами и нынешней властью.

Возможно, поэтому в Кабуле уже заявили, что американцы их бросают - как когда-то это сделал Советский Союз.

Советские войска были выведены из Афганистана Горбачевым в 1989 году. А уже через три года власть просоветского режима Наджибуллы была свергнута. А сам он был в 1996 году после мучительных пыток казнен талибами.