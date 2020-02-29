Топ-менеджер "Нафтогаза" Витренко рассказал о "несерьезном" предложении стать премьером
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что всерьез ему не предлагали возглавить украинское правительство, сообщают "РИА Новости".
"Мне до этого момента не поступало никаких серьезных предложений стать премьер-министром. Поэтому мы можем спекулировать на этот счет, но я не могу сказать, что мне кто-то всерьез предложил возглавить украинское правительство", - сказал он.
Тем не менее, Витренко не стал категорически отрицать, что предложения возглавить правительство ему не поступало в принципе.
Раньше сообщалось, что премьер-министр Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.
Ранее "Страна" разбиралась кого президент рассматривает на должность нового премьера.