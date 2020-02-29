Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что всерьез ему не предлагали возглавить украинское правительство, сообщают "РИА Новости".

"Мне до этого момента не поступало никаких серьезных предложений стать премьер-министром. Поэтому мы можем спекулировать на этот счет, но я не могу сказать, что мне кто-то всерьез предложил возглавить украинское правительство", - сказал он.

Тем не менее, Витренко не стал категорически отрицать, что предложения возглавить правительство ему не поступало в принципе.

Раньше сообщалось, что премьер-министр Алексей Гончарук повторно подал прошение об отставке президенту Владимиру Зеленскому и в этот раз настаивает, чтобы глава государства удовлетворил его просьбу.

Ранее "Страна" разбиралась кого президент рассматривает на должность нового премьера.