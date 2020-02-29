Правительство Беларуси вводит запрет на использование пластиковой посуды в общепите с 2021 года.

Такая информация появилась на на национальном правовом интернет-портале.

Сообщается, что с 1 января 2021 года в заведениях общественного питания будет запрещено использовать шесть наименований пластиковой посуды - чашек, тарелок, стаканов, палочек для размешивания напитков, трубочек (соломинок) для напитков и контейнеров для хранения продуктов.

Такое решение приняло министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Отмечается, что данная мера является переходной к полному запрету использования пластиковой посуды в общепите Беларуси, который будет введен с 2023 года.

Напомним, что недавно руководство Канады приняло решение с 2021 года запретить для производства предметы одноразового использования из пластика.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский обещал ввести подобные меры в стране еще в октябре 2019 года.